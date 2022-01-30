Москва, 30 января, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В ближайшие два дня снежный циклон «Надя» принесет в столицу РФ Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы достигнут полуметра, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Наступающий североатлантический циклон «будет капризнее предшественницы «Марии» и принесет снега вдвое больше. Уже вечером 30 января погода в Центральной России испортится, регион накроют снеговые тучи, передает РИА Новости.

В ночь на 1 февраля снегопады усилятся, и за двое суток выпадет четверть от месячной нормы осадков.

Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. 31 января и 1 февраля столбики термометров будут колебаться от 0 до — 5 градусов.