Самара, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 30 января, 23-летний российский нападающий Иван Игнатьев, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из казанского «Рубина», дебютировал за самарский клуб в товарищеском матче с «Академией Пандев».

Иван Игнатьев перешел из «Краснодара» в казанский «Рубин» 1 января 2020 года за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Иван Игнатьев принял участие в десяти матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых не смог отметиться забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» объявили о трансфере 23-летнего бразильского флангового защитника Фернандо Костанцы из молдавского «Шерифа».