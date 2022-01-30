Москва, 30 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с кончиной актера Леонида Куравлева выразил мэр столицы России Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР Робинзон Крузо (Леонид Куравлев)

«Ушел из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлев, — написал мэр. — … Искренние соболезнования родным и друзьям артиста».

Собянин отметил, что в творческой биографии Куравлева десятки блистательных и незабываемых ролей, которые принесли артисту любовь миллионов зрителей и уважение коллег.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января в Москве в возрасте 85 лет.