Ливерпуль, Великобритания, , 17:50 — REGNUM 24-летний нидерландский центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек проведет вторую половину сезона в аренде в «Эвертоне». Об этом сообщили на официальном сайте «ирисок».

Донни ван де Бек Femke Kruize

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 января, «Эвертон» объявит о назначении Фрэнки Лэмпарда на пост нового главного тренера основной команды. Соглашение клуб из Ливерпуля с Лэмпардом будет рассчитано на два с половиной года до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Донни ван де Бек принял участие в четырнадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда» и получил одну желтую карточку.