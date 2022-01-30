Прага, , 17:47 — REGNUM В Чехии более 30 тыс. семей остались без света из-за урагана, порывы ветра в высокогорных районах страны достигали 185 км/ч. Об этом передает Чешское телевидение.

Отмечается, что жертвой непогоды стал мужчина, на которого на улице обрушилась пятиметровая стена.

Также сообщается, что около города Бржецлав на юго-востоке республики завалы деревьев на железнодорожных путях заблокировали международный экспресс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане из-за проливных дождей, наводнений и землетрясений погибли десятки людей.

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