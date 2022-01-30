Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM 30 января «Зенит» объявил о трансфере 20-летнего бразильского форварда Юри Алберто из «Интернасьонала». Футболист уже прошел медицинское обследование и присоединился к «сине-бело-голубым» на сборах в Португалии.

Логотип «Зенита»

«Зенит» заплатил «Интернасьоналу» 20 миллионов евро за переход Юри Алберто. В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Алберто забил двенадцать мячей в 33-х турах регулярного чемпионата.

Воспитанник «Сантоса» перешел в «Интернасьонал» 3 августа 2020 года на правах свободного агента. С тех пор трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, выросла в шесть раз и достигла отметки в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун досрочно перешел в леверкузенский «Байер-04». Немецкий клуб заплатил «Зениту» 4 миллиона евро за трансфер иранца.