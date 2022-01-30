88 интеллектуалов публичного поля Казахстана
Продолжая тему импортозамещения в казахстанской интеллектуальной сфере, поднятую в статье «Фабрики мысли» Казахстана, нельзя не написать и об интеллектуалах, которые представляют данные мозговые центры в публичном поле. Назовем их условно «публичными интеллектуалами». Это люди, которые занимаются прикладными научными исследованиями, пишут статьи, доклады и книги, выступают с комментариями в СМИ, разрабатывают рекомендации для государственного управления или бизнеса. В общем, не просто ученые-исследователи, но и субъекты политики, на которую активно влияют. Часто с ними путают публицистов, общественных деятелей и политиков — просто в Казахстане гораздо удобнее зваться политологом, чем политиком.
Историки
Учитывая зацикленность казахстанцев на истории, усугубляемую слабым ее знанием, роль историков в публичном дискурсе страны очень велика. Более того, сейчас возник феномен «исчезающей новейшей истории»: из-за постоянного закрытия сайтов и очень небольшого количества исторических книг по этому периоду история 90-х и начала 2000-х годов в Казахстане становится менее исследованной, чем средневековая. Так что историки в Казахстане — крайне важные специалисты.
- Данияр Ашимбаев — главный редактор Казахстанской биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», специализируется на новейшей истории Казахстана, параллельно — главный знаток системы принятия решений в стране и ведущий элитолог. Сейчас работает над новой редакцией своего труда «Казахстан: история власти».
- Радик Темиргалиев — самый популярный в настоящее время казахстанский историк. Работал в Институте евразийской интеграции, Институте истории государства и фонде «Аспандау». Его книги уже много лет являются одними из самых продаваемых исторических книг в стране.
- Жаксылык Сабитов — доцент Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, PhD. Предпочитает формат статей как в рецензируемых журналах, так и в СМИ. В отличие от других историков, активно еще использует данные палеогенетики, занимался проектом ДНК-шежире (шежире — генеалогическая родословная у казахов, знание своих предков до седьмого колена — ИА REGNUM ).
- Султан Акимбеков — кандидат исторических наук, истории и востоковед (специализация — Афганистан). Главный редактор журнала «Центр Азии» и внештатный советник президента Казахстана. Ранее занимал должность директора ИМЭП. Недавно издал фундаментальную «Историю Казахстана».
- Берик Абдыгалиулы — кандидат политических наук, руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан». Занимается историей восстания 1916 года, движения «Алаш» и т.д. Научную деятельность чередовал с пребыванием на государственной службе.
- Мурат Лаумулин — доктор политических наук, профессор, советник-посланник в посольстве Казахстана в Белоруссии. Самый известный и продуктивный историограф Казахстана. Из последних работ можно отметить четырехтомник «История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике», который должен стать настольной книгой любого, кто занимается историей Казахстана и региона.
Экономисты
При том, что ежегодно вузы Казахстана выпускают тысячи экономистов, специалистов, которые постоянно бы высказывали свое мнение об экономике страны, крайне мало. В основном в СМИ ранее это делали политологи. Почему так получалось? Дело в том, что власти весьма болезненно относились к критике их экономической политики. А одному из самых маститых экономистов страны Канату Берентаеву пытались даже устроить инфоблокаду в СМИ. Но года два назад с подачи Национальной палаты предпринимателей появилась новая волна публичных экономистов, которые стали вести дискуссию об экономике. Однако в нижеприведенный список включены в основном те, кто высказывал свое мнение еще тогда, когда это было чревато неприятными последствиями:
- Рахман Алшанов — доктор экономических наук, профессор, ректор университета «Туран», депутат маслихата (местный представительный орган — ИА REGNUM ) города Алма-Аты, председатель Общественного совета города Алма-Аты, президент Ассоциации вузов Казахстана.
- Шамиль Дауранов — независимый экономист, ранее длительное время занимал различные посты на государственной службе и в бизнесе.
- Айдархан Кусаинов — экономист, советник председателя Национального банка Казахстана. Интересно, что многие идеи из его книги «Экономика Казахстана: мифы и реальность» начали сейчас реализовываться государством. Так как он — экономист-практик, довольно часто его мысли идут вразрез как с теориями, так и с представлениями обывателей, но всегда оказываются верными.
- Рахим Ошакбаев — директор центра прикладных исследований «Талап», ранее заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей и вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана.
- Шолпан Айтенова — соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации Zertteu Research Institute, член Национального совета заинтересованных сторон по ИПДО, Евразийского союза национальных ассоциаций по оценке, соучредитель Национальной бюджетной сети Казахстана (НБСК). Специализируется на бюджетной политике.
- Асель Крыкбаева — директор ОО «Центр Поддержки Правовых и Экономических Реформ», эксперт в области бюджетного анализа, мониторинга и оценки программ и проектов, автор публикаций по теме бюджета.
- Вячеслав Додонов — доктор экономических наук.
- Магбат Спанов — доктор экономических наук, профессор.
- Олег Егоров — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики министерства образования и науки Казахстана (МОН РК).
- Сергей Смирнов — экономист, специализируется на нефтегазовом комплексе и рынке нефтепродуктов.
- Сергей Домнин — главный редактор делового журнала «Эксперт Казахстан».
- Ерлан Смайлов — руководитель аналитической группы «КИПР», исполнительный директор «Казахстанской Ассоциации ФинТех».
- Олжас Худайбергенов — экономист, старший партнер CSI, работал на разных должностях в государственном секторе и в бизнесе, специализация — финансы и макроэкономика.
- Дармен Садвокасов — старший партнер CSI, PhD, специализация — нефтегазовый сектор, макроэкономика.
Политологи
Политологи — самая известная в Казахстане часть сообщества публичных интеллектуалов и самая размытая, так как тематика их исследований весьма широка. Отметим, что по сравнению с Россией в стране существует большая проблема с политическими технологами — они не востребованы из-за малой конкурентности выборов и сокращения количества политических партий.
- Ерлан Карин — кандидат политических наук, председатель правления АО «РТРК «Қазақстан», председатель совета правления Казахстанской ассоциации политических наук, председатель Казахстанского Совета по международным отношениям, специализация — национальная безопасность, терроризм, внутренняя политика.
- Эдуард Полетаев — руководитель Общественного фонда «мир Евразии», специализация — внутренняя политика, евразийская интеграция.
- Андрей Чеботарев — директор центра «Альтернатива», кандидат политических наук, специализация — политические партии, история политической мысли, внутренняя политика.
- Юрий Булуктаев — главный научный сотрудник КИСИ, доктор политических наук, специализация — политические партии.
- Мадина Нургалиева — кандидат политических наук, специализация — внутренняя политика, социальные проблемы.
- Мариан Абишева — руководитель службы международных научных проектов Библиотеки первого президента Казахстана — Елбасы, кандидат политических наук, специализация — внутренняя политика и национальная безопасность.
- Уразгали Сельтеев — ведущий эксперт ИМЭП.
- Максим Казначеев — независимый политолог, ранее работал в Институте политических решений, специализация — внутренняя политика, элиты.
- Султанбек Султангалиев — политолог, один ведущих идеологов КНПК.
- Сергей Акимов — заместитель директора центра «Альтернатива».
- Антон Морозов — кандидат политических наук, специализация — внутренняя политика, информационные и коммуникативные технологии.
- Леся Каратаева — главный научный сотрудник КИСИ, доктор исторических наук.
- Наталья Малярчук — старший советник Kesarev Consulting, специализация — система принятия решений, элиты, лоббизм.
- Рустам Кадыржанов — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, зав. сектором этнополитических исследований отдела политологии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
- Гульнара Насимова — заведующая кафедрой политологии КазНУ имени Аль-Фараби, доктор политических наук, профессор.
Социологи
В Казахстане так сложилось, что социология стала в основном женской профессией, и ведущие социологи в стране — это в основном женщины. Перечисленные ниже специалисты в основном работают в сфере социальных и политических исследований, хотя иногда выполняют и маркетинговые исследования:
- Бахытжамал Бектурганова — доктор философских наук, профессор, председатель правления Ассоциации социологов и политологов города Алма-Аты (АСиП).
- Зарема Шаукенова — директор КИСИ, доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Казахстана.
- Гульмира Илеуова — руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», кандидат социологических наук.
- Ботагоз Ракишева — кандидат социологических наук, директор Исследовательского института «Общественное мнение».
- Айман Жусупова — эксперт ИМЭП.
- Андрей Хан — главный эксперт АО ЦВСИ, ранее главный редактор журнала «Правила игры».
- Айгуль Садвокасова — председатель научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, директор Центра по изучению сферы межэтнических и межконфессиональных отношений Академии государственного управления при президенте Казахстана, доктор социологических наук.
- Юлия Кучинская — директор Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан», кандидат социологических наук.
- Ботагоз Туреханова — Директор департамента социологических исследований Института Евразийской интеграции.
- Нуриддин Султанмуратов — эксперт ИМЭП.
- Ботагоз Шакеева — эксперт ИМЭП.
- Ольга Симакова — координатор Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», кандидат социологических наук.
- Серик Бейсембаев — руководитель программы внутриполитических и социальных исследований ИМЭП.
- Салтанат Ермаханова — заведующая отделом социологических исследований Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан», кандидат социологических наук.
- Алуа Жолдыбалина — руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ, Ph.D.
- Леонид Гуревич — профессор, доктор исторических наук, президент BISAM Central Asia.
- Александр Рузанов — президент BRIF Research Group.
Специалисты по международным отношениям
Это самая пестрая группа, объединяющая очень разных людей, у которых практически не повторяется специализация:
- Булат Султанов — доктор исторических наук, профессор, директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества при Казахстано-Немецком университете, специализация — казахстано-российские отношения.
- Рустам Бурнашев — кандидат философских наук, профессор Казахстано-Немецкого университета, специализация — международная безопасность, Средняя Азия.
- Санат Кушкумбаев — заместитель директора КИСИ, доктор политических наук, специализация — Ближний Восток.
- Ирина Черных — главный научный сотрудник КИСИ, доктор исторических наук, специализация — Средняя Азия.
- Тимур Шаймергенов — доктор политических наук, заместитель директора Библиотеки первого президента, руководитель Аналитического центра Библиотеки первого президента, специализация — международная безопасность.
- Светлана Кожирова — доктор политических наук, профессор, специализация — Китай, приграничное сотрудничество и международная безопасность.
- Мара Губайдуллина — доктор исторических наук, профессор, директор центра германских исследований КазНУ имени Аль-Фараби, специализация — ФРГ и Евросоюз.
- Фатима Кукеева — доктор исторических наук, профессор КазНУ имени Аль-Фараби, специализация — США.
- Аскар Нурша — координатор проектов по внешней политике ИМЭП, специализация — Россия.
- Данияр Косназаров — аналитик управления обеспечения качеством и стратегического анализа университета Нархоз.
- Динара Нурушева — старший научный сотрудник Paper Lab.
- Казбек Майгельдинов — эксперт Аналитического центра Библиотеки первого президента, специализация — Средняя Азия.
- Асет Ордабаев — эксперт ИМЭП.
- Анна Гусарова — директор Центральноазиатского института стратегических исследований (ЦАИСИ), специализация — международная безопасность, Средняя Азия.
- Искандер Акылбаев — исполнительный директор Казахстанского совета по международным отношениям.
- Карлыгаш Нугманова — ведущий эксперт АО ЦВСИ, главный редактор журнала «Сардар».
- Жумабек Сарабеков — эксперт ИМЭП.
- Анастасия Решетняк — научный сотрудник отдела внешней политики и международной безопасности, специализация — терроризм, регионоведение.
Востоковеды
Востоковедение в Казахстане связано с двумя институтами — Институтом уйгуроведения, откуда вышли китаисты, и собственно Институтом востоковедения. Надо отметить, что казахстанские китаисты являются очень сильной группой востоковедов, что связано с ролью Китая в казахстанской политике и экономике. Но в целом известных востоковедов в Казахстане немного:
- Клара Хафизова — доктор исторических наук, профессор, специализация — китаеведение (особенно на истории времен династии Цин).
- Константин Сыроежкин — главный научный сотрудник КИСИ, доктор политических наук, профессор, специализация — китаеведение.
- Адиль Каукенов — генеральный директор в China Center, специализация — китаеведение.
- Татьяна Каукенова — заместитель генерального директора в China Center, специализация — китаеведение.
- Каламкас Есимова — руководитель проектов Института «Общественное мнение», представитель журнала Central Asia&Caucasus (Швеция), специализация — китаеведение.
- Руслан Изимов — эксперт Международной тюркской академии, специализация — китаеведение.
- Александр Князев — доктор исторических наук, специализация — афгановедение.
- Елена Руденко — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения КН МОН РК, специализация — индология.
Демографы
Демография в Казахстане мало развита — после смерти Макаша Татимова, который долгие годы был основным публичным экспертом по этой теме, новых специалистов появилось крайне мало. Однако они есть, хотя известных всего двое:
- Александр Алексеенко — доктор исторических наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова.
- Елена Садовская — кандидат философских наук, эксперт Исследовательского совета по миграции стран СНГ при Центре миграционных исследований Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Специализируется на международной миграции.
Религиоведы
Религиоведение в Казахстане — относительно новая специальность, но в реальности религии, конечно, изучали и раньше.
- Анатолий Косиченко — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
- Алма Султангалиева — кандидат исторических наук, советник директора ИМЭП.
- Асылбек Избаиров — доктор исторических наук, профессор, специализация — религиозный экстремизм.
- Тимур Козырев — эксперт Международной тюркской академии.
- Еркин Байдаров — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения КН МОН РК.
Военно-стратегические исследования
- Георгий Дубовцев — главный научный сотрудник КИСИ, кандидат военных наук, ранее возглавлял АО ЦВСИ, полковник.
- Рафик Таиров — вице-президент АО ЦВСИ, кандидат юридических наук, полковник.
Ну и последним, 88-м по счету, можете посчитать автора данной статьи — Марата Шибутова.