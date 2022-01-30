Москва, 30 января 2022, 17:40 — REGNUM Казахские олигархи были участниками нынешнего бунта, организованного с помощью приезжих людей — заявил бывший директор ФСБ и премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM.
По словам Сергея Степашина президент Касым-Жомарт Токаев сейчас озабочен тем, что надо менять структуру экономики и управления страной. Его тревожит, что практически все энергоресурсы: нефть, газ, ископаемые сегодня практически не принадлежат Казахстану. Там англичане, китайцы, турки, ну и конечно «партнеры» из США.
Бывшего премьера России действия президента Токаева порадовали.