Москва, , 17:40 — REGNUM Казахские олигархи были участниками нынешнего бунта, организованного с помощью приезжих людей — заявил бывший директор ФСБ и премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Казахстан выглядел до января 2022 года очень прилично на фоне бывших республик Советского Союза. Однако теперь ясно, что возникшее имущественное расслоение, олигархические группы, влияющие на политику, очень напоминали нашу страну 1990-х годов», — считает Степашин.

По словам Сергея Степашина президент Касым-Жомарт Токаев сейчас озабочен тем, что надо менять структуру экономики и управления страной. Его тревожит, что практически все энергоресурсы: нефть, газ, ископаемые сегодня практически не принадлежат Казахстану. Там англичане, китайцы, турки, ну и конечно «партнеры» из США.

Бывшего премьера России действия президента Токаева порадовали.

«Во-первых, он высокообразованный интеллигентный человек, не связанный ни с одним кланом, закончил наш МГИМО, блестящий дипломат и интересный собеседник. Все думали мягкий такой, в очках, мы сейчас его свергнем, как Януковича. Но в отличие от Януковича, Токаев никуда не сбежал» — подчеркнул Степашин.