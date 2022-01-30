Тавда, Свердловская область, 30 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Житель Тавды Свердловской области перевёл телефонным мошенникам 348 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Неизвестные позвонили гражданину и рассказали, что на его имя якобы пытаются оформить кредит, а для отмены перевода будто бы нужно подключить дополнительную услугу. Затем он продиктовал звонившим коды из смс-сообщений. Вначале с его карты списалось 98 тыс. рублей, а затем он перевёл ещё 250 тыс. Это были средства, которые ему и супруге подарили на свадьбу.

Мошенники убедили гражданина в том, что деньги вернутся после перевыпуска карты. Но когда юноша обнаружил, что переводы были совершены на имя физического лица, то догадался обратиться в банк и полицию.