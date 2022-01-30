Канберра, 30 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) представителя России Даниила Медведева.

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Встреча в Мельбурне, которая продолжалась 5 часов 24 минуты, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый в сезоне турнир Большого шлема.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале.

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