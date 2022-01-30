Флоренция, Италия, 30 января, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Как сообщает издание Corriere dello Sport, руководство «Фиорентины» не может договориться с 30-летним российским нападающим Александром Кокориным о досрочном расторжении контракта.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

По информации источника, переговоры между клубом и российским футболистом — это «пустая трата времени», и стороны не могу договориться о досрочном разрыве соглашения. Контракт Кокорина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 121 минуту и получив одну желтую карточку.

«Фиорентина» выкупила Кокорина у «Спартака» 27 января 2021 года за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.