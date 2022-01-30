Манчестер, Великобритания, 30 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. 20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд был обвинен в избиении своей девушки Харриетт Робсон. Полиция, как сообщает издание The Mirror, уже начала расследование.

«Манчестер Юнайтед»

Также полиция сообщила, что в данный момент изучает вопрос: «Полиция Большого Манчестера осведомлена об изображениях и видео, распространяемых в социальных сетях. ПРродолжается расследование для установления всех обстоятельств».

В текущем сезоне Мейсон Гринвуд принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 2 (1+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах группового этапа.