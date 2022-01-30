Артур Савин, 30 января 2022, 22:32 — REGNUM Поручение российского президента Владимира Путина о том, чтобы предоставить возможность гражданам России, постоянно проживающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, оформлять социальные выплаты через портал «Госуслуги», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 января в социальной сети «ВКонтакте».
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"Всё идёт к признанию этих республик! Наконец-то!» — пишет Дмитрий К.
Многие пользователи пришли к выводу, что Российская Федерация постепенно переводит Донецкую и Луганскую Народные Республики в официальное поле, отказываясь от своей политики невмешательства во «внутриукраинский конфликт».
«Какой недвусмысленный намёк НАТО, к чему ведёт их истерия и нагнетание ситуации. Ждём, когда Белый дом выразит озабоченность, а сами пока потихоньку интегрируем республики в Россию», — написал Номер Д.
Некоторые комментаторы отмечают, что помощь России для жителей Донбасса сейчас нужна как никогда, потому что Украина, судя по всему, вознамерилась просто уничтожить всё живое в этом регионе.
«Надо помогать нашим людям! Всё правильно власти делают! И так там народ выживает, как может, находится в состоянии постоянной войны и разрухи», — отмечает Александр С.
Часть людей возмутилась тем, что социальные выплаты, осуществляющиеся за счёт российского бюджета, направляются тем, кто не платит налоги.
«А эти российские граждане из ЛДНР платят налоги в казну Российской Федерации? Или опять всё за наш счёт?» — интересуется Алексей Б.
«Сколько можно содержать всех подряд? Какая страна это может выдержать? О своих людях когда думать начнут?!» — вопрошает Алла Р.
Ряд пользователей указывает на то, что граждане России в любой точке планеты должны быть защищены государством, в том числе и социальным обеспечением.
«Это такие же граждане страны, как и мы с вами! Они тоже русские! Кем бы они ни были, неважно, какой национальности, если они считают себя частью нашего русского мира, тогда они должны иметь те же права и возможности, как и любой другой гражданин Российской Федерации», — поделилась своим мнением Валерия П.
«Россия — великое государство, которое поддерживает своих граждан, где бы они ни находились!» — считает пользователь под псевдонимом No Name.
Отдельные комментаторы отмечают, что жители ДНР и ЛНР, вместо денежных отчислений в бюджет Российской Федерации, заплатили куда большую цену, поэтому российский народ остался даже в должниках перед Донбассом.
«Жители ДНР и ЛНР, которые уже восьмой год сдерживают нацистов на подступах к России и положили в этой бойне уже десятки тысяч своих жизней, как никто другой заслуживают право получать социальные выплаты из Российской Федерации. Должны ещё приплачивать. Если бы не жители Донбасса, в России, быть может, уже полыхала вся восточная граница», — указывает Андрей В.
Нашлись и те, кто убеждены, что жители ДНР и ЛНР заслужили признание со стороны Российской Федерации, а также право стать полноценной частью большой России.
«Лучше бы российским властям признать ЛДНР. С учётом риторики России о внутриукраинском конфликте и того факта, что граждане ДНР и ЛНР, получая российский паспорт, не обязаны отказаться от украинского, получается, что руководство России назначает соцвыплаты гражданам «Украины». Это неправильно. Давайте уже честно к вопросу подойдём, без экивоков», — призывает Дмитрий Б.
Напомним, 29 января на сайте президента РФ появилась информация о том, что российский лидер Владимир Путин поручил предоставить возможность гражданам России, постоянно проживающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, оформлять социальные выплаты через портал «Госуслуги».