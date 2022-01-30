30 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили возможность для российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, получать соцвыплаты через «Госуслуги».

Артур Савин, , 22:32 — REGNUM Поручение российского президента Владимира Путина о том, чтобы предоставить возможность гражданам России, постоянно проживающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, оформлять социальные выплаты через портал «Госуслуги», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 января в социальной сети «ВКонтакте».

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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"Всё идёт к признанию этих республик! Наконец-то!» — пишет Дмитрий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Российская Федерация постепенно переводит Донецкую и Луганскую Народные Республики в официальное поле, отказываясь от своей политики невмешательства во «внутриукраинский конфликт».

«Какой недвусмысленный намёк НАТО, к чему ведёт их истерия и нагнетание ситуации. Ждём, когда Белый дом выразит озабоченность, а сами пока потихоньку интегрируем республики в Россию», — написал Номер Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что помощь России для жителей Донбасса сейчас нужна как никогда, потому что Украина, судя по всему, вознамерилась просто уничтожить всё живое в этом регионе.

«Надо помогать нашим людям! Всё правильно власти делают! И так там народ выживает, как может, находится в состоянии постоянной войны и разрухи», — отмечает Александр С.

Часть людей возмутилась тем, что социальные выплаты, осуществляющиеся за счёт российского бюджета, направляются тем, кто не платит налоги.

Сборщики налогов

«А эти российские граждане из ЛДНР платят налоги в казну Российской Федерации? Или опять всё за наш счёт?» — интересуется Алексей Б.

«Сколько можно содержать всех подряд? Какая страна это может выдержать? О своих людях когда думать начнут?!» — вопрошает Алла Р.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане России в любой точке планеты должны быть защищены государством, в том числе и социальным обеспечением.

«Это такие же граждане страны, как и мы с вами! Они тоже русские! Кем бы они ни были, неважно, какой национальности, если они считают себя частью нашего русского мира, тогда они должны иметь те же права и возможности, как и любой другой гражданин Российской Федерации», — поделилась своим мнением Валерия П.

«Россия — великое государство, которое поддерживает своих граждан, где бы они ни находились!» — считает пользователь под псевдонимом No Name.

Отдельные комментаторы отмечают, что жители ДНР и ЛНР, вместо денежных отчислений в бюджет Российской Федерации, заплатили куда большую цену, поэтому российский народ остался даже в должниках перед Донбассом.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жители ДНР и ЛНР, которые уже восьмой год сдерживают нацистов на подступах к России и положили в этой бойне уже десятки тысяч своих жизней, как никто другой заслуживают право получать социальные выплаты из Российской Федерации. Должны ещё приплачивать. Если бы не жители Донбасса, в России, быть может, уже полыхала вся восточная граница», — указывает Андрей В.

Нашлись и те, кто убеждены, что жители ДНР и ЛНР заслужили признание со стороны Российской Федерации, а также право стать полноценной частью большой России.

«Лучше бы российским властям признать ЛДНР. С учётом риторики России о внутриукраинском конфликте и того факта, что граждане ДНР и ЛНР, получая российский паспорт, не обязаны отказаться от украинского, получается, что руководство России назначает соцвыплаты гражданам «Украины». Это неправильно. Давайте уже честно к вопросу подойдём, без экивоков», — призывает Дмитрий Б.

Напомним, 29 января на сайте президента РФ появилась информация о том, что российский лидер Владимир Путин поручил предоставить возможность гражданам России, постоянно проживающим в Донецкой и Луганской Народных Республиках, оформлять социальные выплаты через портал «Госуслуги».