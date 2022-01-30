Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM 30 января «Зенит» объявил о досрочном уходе 27-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер-04». Немецкий клуб выкупил нападающего за 4 миллиона евро.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

Также сообщается, что соглашение Сердара Азмуна с «фармацевтами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Ирана Азмун набрал 12 (9+3) очков по системе гол+пас в двенадцати турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Азмун выступал за «Зенит» с 1 февраля 2019 года после перехода из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость иранского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.