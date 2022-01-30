Москва, 30 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Нурсултан Назарбаев ошибался, когда лавировал между националистическими настроениями в своей стране, заявил бывший премьер России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM:

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

«Из-за этой ошибки большинство русских людей покинуло Казахстан. Переименования городов и улиц, строительство новой столицы — видимо, Нурсултан Абишевич считал, что этим укрепит независимость своего государства. От кого? От России, без которой трудно сказать, что произошло бы недавно в Алма-Ате».

По словам Сергея Степашина, Нурсултан Назарбаев был противником распада СССР, должен был стать председателем Правительства новой страны, после соглашений в Ново-Огарёво, не поехал в Беловежскую Пущу. Он был первым, кто собрал страны нынешнего СНГ в Алма-Ате. Назарбаев был и автором Евразийского союза. У него были прекрасные отношения с Борисом Николаевичем Ельциным.

«Но время меняет и обстановку, и людей. Я бы не стал говорить, что Нурсултан Назарбаев превратился в националиста. Казахи всегда были казахами, они никогда не были русскими», — считает Степашин.