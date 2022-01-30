Москва, 30 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. «Плотную» границу с Казахстаном с колючей проволокой, собаками, вышками, России создавать нет смысла — заявил бывший первый директор ФСБ и премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ИА REGNUM. «Это 7 000 километров, несколько миллиардов рублей, плюс огромные людские и строительные ресурсы».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Бывший премьер сообщил, что сейчас граница прозрачна, ведется оперативное сопровождение и оперативная работа. «Мы же не Трамп, чтобы строить стену, как с Мексикой. Нет, мы по этому пути не пойдем» — подчеркнул Сергей Степашин.

«Когда случилась январская трагедия, по-другому события в Казахстане и не назову, никаких ограничений на передвижения между Россией и Казахстаном не было» — уточнил Степашин.