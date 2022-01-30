Минск, , 17:19 — REGNUM Соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, скончавшегося 30 января в Москве, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Робинзон Крузо (Леонид Куравлев) Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью … Леонида Вячеславовича Куравлева, — говорится в соболезновании. — Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер».

Лукашенко отметил, что Куравлев, ставший примером высокого мастерства и преданности профессии, всю свою жизнь посвятил служению искусству.

«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский актёр Леонид Куравлёв умер в Москве 30 января 2022 года.