Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Куравлева
Минск, 30 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, скончавшегося 30 января в Москве, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Примите искренние соболезнования в связи со смертью … Леонида Вячеславовича Куравлева, — говорится в соболезновании. — Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер».
Лукашенко отметил, что Куравлев, ставший примером высокого мастерства и преданности профессии, всю свою жизнь посвятил служению искусству.
«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов», — отметил глава государства.
Как передавало ИА REGNUM, советский и российский актёр Леонид Куравлёв умер в Москве 30 января 2022 года.