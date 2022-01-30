Вашингтон, , 17:08 — REGNUM 35% респондентов отмечают, что коронавирус — одна из самых больших проблем, стоящих перед их страной в этом месяце. Об этом стало известно из опубликованного отчета исследовательской компании Ipsos.

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«Недавний рост беспокойства по поводу COVID-19 после начала распространения штамма «Омикрон» продолжится и в 2022 г. Тем временем беспокойство по поводу инфляции достигло рекордного уровня», — отмечают аналитики.

Согласно проведенному в январе опросу Ipsos, коронавирус — проблема номер один в мире. В среднем 35% говорят, что это одна из самых больших проблем, стоящих перед их страной сегодня (+3 балла по сравнению с декабрем 2021 г.).

Страны, наиболее обеспокоенные COVID-19 в январе 2022 г. — это Южная Корея (58% респондентов), Австралия (51%), Малайзия (50%) и Канада (48%), передает ИА Красная Весна.

Оставшиеся 5 основных проблем выглядят следующим образом: бедность и социальное неравенство (31%), безработица (28%), финансовая/политическая коррупция (27%) и преступность и насилие (26%).

Рекордное беспокойство вызывает Инфляция. Сегодня каждый пятый (20%) считает ее проблемой для своей страны.

В среднем по стране 63% говорят, что дела в их стране идут в неправильном направлении. В Перу, Колумбии и Аргентине этот показатель достигает более 80%.

Коронавирусом в России обеспокоены 29% опрошенных, что на 5% больше, чем в прошлом месяце.