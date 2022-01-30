Москва, 30 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв, скончавшийся 30 января в Москве, являлся гениальнейшим артистом. Об этом сообщил актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Селин в беседе с RT.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Леонид Куравлёв

«Умер один из гениальнейших артистов нашего кино и нашего времени, — сказал Селин. — Вся страна потеряла человека, который дарил нам радость. Все его картины неповторяющиеся».

По его словам, у Куравлёва, который был разнообразен, «не было проходных ролей».

Как передавало ИА REGNUM, 30 января 2022 года в Москве умер советский и российский актёр Леонид Куравлёв.

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