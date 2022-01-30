Москва, , 17:01 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник швейцарского клуба «Янг Бойз» и национальной сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс Перейра станет игроком московского «Спартака». Об этом 30 января сообщила пресс-служба «красно-белых».

В текущем сезоне Кристофер Мартинс Перейра принял участие в 25-ти матчах за «Янг Бойз» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые и две красные карточки.

Кристофер Мартинс Перейра перешел в «Янг Бойз» 1 июля 2019 года из французского «Лиона» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость люксембургского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время покинет аргентинский форвард Эсекьель Понсе, к которому проявляет интерес испанский «Эльче».