Каир, 30 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Египте суд приговорил 30 января в предварительном порядке десять сторонников исламистской ассоциации «Братья — мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к смертной казни за подрывную деятельность. Об этом передает портал Al Youm As Sabi.

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Отмечается, что всего по уголовному делу проходят 215 человек.

По версии следствия, подсудимые с августа 2013 года по февраль 2015 года возглавляли подпольную сеть, целью которой был подрыв государственного строя.

Подсудимые осуществляли вооруженные нападения против силовиков и занималась порчей государственного имущества, главным образом, электросетей, говорится в материалах уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный суд Египта приговорил активиста Алаа Абдель-Фаттаха к пяти годам тюремного заключения, а адвоката по правам человека Мохамеда Эль-Бакера и блогера Мохамеда Радвана, известного в сети под ником «Кислород», к четырем годам тюремного заключения за публикацию «ложных материалов и новостей, угрожающих национальной безопасности».

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