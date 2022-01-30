Берлин, , 16:46 — REGNUM Сборная России по биатлону завоевала две золотые медали на чемпионате Европы и заняли второе место в медальном зачете турнира, прошедшего в германском Арбере.

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Всего в активе российской команды две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Так, Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки, а также вместе с Антоном Бабиковым она одержала победу в одиночной смешанной эстафете.

Серебро завоевали Бабиков в индивидуальной гонке, Никита Поршнев в спринте и Петр Пащенко в гонке преследования. Наталья Гербуова завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пятеро членов российской сборной по биатлону не смогли вылететь в Пекин в преддверии зимней Олимпиады. В их числе — биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова