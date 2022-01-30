Омск, , 16:44 — REGNUM В Омской области инфляция по итогам 2021 года составила 9,4%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе омского отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ, рост цен к концу года замедлился благодаря новым поставкам продуктов питания.

Цены © ИА REGNUM

В частности, в регионе второй месяц дешевеют апельсины. В декабре 2021 года фрукты стоили на 20% меньше, чем год назад. Кроме того, замедлился рост цен на помидоры после отмены ограничений на импорт из стран Средней Азии.

На замедление темпов роста стоимости услуг повлиял сниженный спрос на поездки в Турцию.

При этом цены на непродовольственные товары продолжили быстро расти во многом из-за дорожающих автомобилей. Этому способствовали подскочившие цены на металл, а также нехватка электронных компонентов на фоне повышенного спроса на машины со стороны покупателей.

«Чтобы сдержать рост цен, Банк России в 2021 году поэтапно повышал ключевую ставку с 4,25% до 8,5% годовых. Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к цели — вблизи 4%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,0−4,5% к концу этого года», — отметил управляющий отделением Владимир Антипов.