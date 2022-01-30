Мале, 30 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Турция и Мальдивы, которые нацелены на доведение объема торговли между странами до $100 млн в течение следующих двух лет, намерены сформировать совместную экономическую комиссию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с мальдивским коллегой Абдуллой Шахидом в Мале.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

По его словам, торгово-экономического сотрудничества касается одно из соглашений, подписанных 30 января.

«В рамках этого соглашения будет создана совместная экономическая комиссия, — цитирует министра Anadolu Ajansı. — Этот механизм является чрезвычайно полезным для углубления экономического сотрудничества и увеличения объема двусторонней торговли».

По его словам, укреплять двусторонние отношения Турция и Мальдивы полны решимости и дальше.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что напряжённость между Россией, США и Украиной серьёзна и актуальна.