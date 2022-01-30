30 января 2022 | Время чтения 3 мин

Последовательная цепь цветных революций по всему периметру России поставила нашу страну в исключительно сложное положение. На границах России осталось мало союзных или даже дружественных государств.

Александр Савельев, , 17:58 — REGNUM Вопросы безопасности заняли центральное место в политической и информационной повестке. Пандемия, независимо от того, какое происхождение она имеет — естественное или искусственное, обнажила не только беззащитность человечества перед биологическими угрозами, но и глобальную слабость управленческого потенциала. Именно деградация управления является первопричиной всех угроз — военно-политических, военно-информационных, военно-экономических и остальных.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Последовательная цепь цветных революций по всему периметру России поставила нашу страну в исключительно сложное положение. На границах России осталось мало союзных или даже дружественных государств. Прибалтика уже почти 20 лет в НАТО, «многовекторный батька» Лукашенко умело маневрирует между Россией и Западом в зависимости от своей личной политической сиюминутной выгоды. Когда-то богатейшая республика СССР, Украина де-факто считает себя в состоянии войны с Россией. В Закавказье усиливается Турция, которая никогда не была союзницей России, но часто с нами воевала. Анкара в рамках своего проекта «тюркского мира» и на уровне президента Эрдогана недавно представила географическую карту, на которой сфера ее притязаний включает не только государства Южного Кавказа, но и Центральную Азию, а также территории самой России.

Недавние события в Казахстане показали, насколько хрупка так называемая стабильность, — только ввод сил ОДКБ, почти полностью состоявших из российских миротворцев, спас республику от хаоса гражданской войны и возможного распада государственности.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ Министерство обороны Российской Федерации

На Дальнем Востоке Россия сталкивается с реваншистской и подчиненной США Японией. Территориальные претензии Токио к России на Курильские острова укладываются в общую тенденцию попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и должны быть решительно отвергнуты Россией.

Обострилась конкуренция за Арктику с ее богатейшими природными ресурсами и экологической уязвимостью. От России требуют «поделиться» ресурсами, обеспечить право «мирного прохода» по Северному морскому пути военных кораблей других государств — фактически отдать Арктику под международный, то есть западный контроль.

Наиболее спокойными выглядят участки российско-китайской и российско-монгольской границы. Но это спокойствие обманчиво: по мере возрастания экономической мощи КНР её влияние на Монголию и российский Дальний Восток будет только возрастать, причем именно в китайских, а не монгольских и российских интересах. В свое время человек-легенда советской разведки генерал-майор Ю. И. Дроздов докладывал советскому руководству, что Китаю не нужна война с СССР, он «задушит в экономических объятиях». В то время (около 1979 г.) отношения между Советским Союзом и Китаем были крайне напряжены, возможно, оценка Дроздова носила более тактический, чем стратегический характер. Однако и через 40 лет она остается актуальной. КНР всегда и последовательно отстаивает прежде всего свои национальные интересы.

Генерал-майор Ю.И. Дроздов Служба внешней разведки Российской Федерации

Россия оказалась в кольце; резкие выступления политического руководства связаны именно с осознанием недопустимости дальнейшего отступления.

Нельзя сказать, что такое негативное развитие ситуации не было предсказано в российских аналитических кругах. В Санкт-Петербургском государственном университете уже 12 лет проводится международная конференция по вопросам евразийской безопасности. Уже двенадцатая конференция «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2021 года», организованная Институтом Хо Ши Мина, прошла в СПбГУ 21 января 2022 г.

Состоялись содержательные выступления специального представителя президента РФ по делам ШОС, посла по особым поручениям МИД РФ Б. М. Хакимова, главного редактора ИА REGNUM М. А. Колерова и, конечно, многолетнего организатора конференции профессора СПбГУ В. Н. Колотова и других. Почти все выступавшие показали и аргументированно доказали реальность и неотвратимость разнообразных угроз в сфере безопасности. Однако нет уверенности, что их выводы будут востребованы — разрыв между наукой и аналитикой с одной стороны и властью и бизнесом с другой слишком велик, чтобы наладить эффективное взаимодействие.

Российская наука еще не пережила последствий 1990-х, раздроблена и полностью зависима от показателей так называемой наукометрии — индексов цитируемости, которые находятся под западным контролем. Российские чиновники равняются только на мнение начальства, самостоятельное критическое мышление в последние годы почти не просматривается. В России почти полностью отсутствует система обратной связи и влияния.

Тем не менее профессиональная преданность таких выдающихся аналитиков, как Б. М. Хакимов, М. А. Колеров, В. Н. Колотов достойна глубокого и искреннего уважения.