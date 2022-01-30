Минск, , 16:26 — REGNUM Общее число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 2387 и достигло 740 988. Об этом БЕЛТА сообщили 30 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 740 988 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6039.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 732 012 человек и что всего в стране было проведено 11 691 404 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 2,3 тыс. носителей SARS-CoV-2.