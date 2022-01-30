Тегеран, 30 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В иранском городе Арак в зоопарке лев напал на одного из работников, передает 30 января агентство Tasnim.

В зоопарке

Отмечается, что 38-летний сотрудник пришел покормить льва, однако животное вырвалось из клетки. В результате нападения сотрудник скончался.

Руководство попросило жителей города не приближаться к территории зоопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в расположенном в графстве Бедфордшир к северу от Лондона Уипснейдском зоопарке служители застрелили двух бурых медведиц, напавших на кабана в соседнем вольере.

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