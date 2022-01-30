Оксана Переможенко, 30 января 2022, 16:47 — REGNUM МИД Украины считает «нарушением суверенитета» поручение президента России Владимира Путина о предоставлении доступа гражданам РФ из ДНР и ЛНР к сайту госуслуг для отправки заявлений на получение социальных выплат. Об этом 30 января сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины. Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало отменить данное решение.
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Заявление внешнеполитического ведомства Украины обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «headlines Украина». Многих заявление МИД Украины возмутило, так как Киев давно не платит жителям республик Донбасса заработанные ими еще на Украине пенсии.
«Расскажите украинцам, сколько стоит коммуналка в РФ [и] сколько на Украине. Сколько там соцвыплат и сколько на Украине», — пишет «Улыбка на лице».
«То есть цель — уничтожить жителей Донбасса. Сами же не платят», — написала Татьяна.
«Для жителей Донбасса это… по дикости и жестокости на уровне обстрелов и насильственной бандеризации», — отметил Gena P.
«Здравомыслящий, психически здоровый человек не осилит этого понять и принять…» — добавила Татьяна Г.
«Зачем опять воете, нытики? Дайте все эти прелести жителям… неподконтрольной (республик Донбасса — О. П.) сами. Но вы же только артиллерией и снайперским огнем по мирным жителям напоминаете о существовании страны под названием Украина. Так чего вы хотите?» — недоумевает TDN.
«Это от зависти и бессилия», — написал KeS.
«Россия выплачивает своим гражданам, проживающим на других территориях. Наш украинский Кулеба-МИД требует отменить выплаты… Они, эти твари в МИД, вообще… [с ума сошли]? Мрази, жрущие в ресторанах и не смотрящие в принесённый официантом счёт, с пеной у рта требуют, чтобы заблокированные ими люди не могли получить на кусок хлеба…» — не выдержала Alisa Fox.
«Расскажите это венграм, которые не так давно на Западной Украине раздавали свои паспорта…» — призвал не без сарказма Александр.
«Так что, украинцам с голоду помирать?..» — задалась вопросом Elena.
«А самим что, слабо?.. Палки в колеса вставлять мастера», — отреагировал Андрей.
«Да пошли вы… Вы чем помогли людям, которые оставили все нажитое дома и уехали из ДНР?» — спросил «Бока».
"Сами платить не будем, все блокируем, а Россия «нарушает». Не МИД Украины, а базарная баба», — написал Василий.
«Если Украина неспособна — людям умирать? Какие циничные твари! Фашисты!» — не выдержал Владимир.
«Орут… что Донбасс — это Украина, но пенсии украинцам на неподконтрольной (в ДНР и ЛНР — О. П.) платить не хотят!..» — отметил Константин.
«Ну в этом случае могли и просто промолчать!» — пишет Таисия.
«Потому что властям [Украины] нужна территория, а не люди», — подытожил Sasha.