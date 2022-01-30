Москва, , 16:07 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 30 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще 16 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие двое суток снежный циклон «Надя» принесет в столицу РФ Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы достигнут полуметра.