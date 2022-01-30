Сан-Хосе, 30 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Международная группа учёных обнаружила в озере в картере вулкана Поас в Центральной Америке бактерии рода Acidiphilium, которые могли бы выжить на ранних этапах эволюции Марса. Статья учёных из США и Коста-Рики опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Озеро в кратере вулкана

Учёные считают, что на раннем периоде эволюции Марса на этой планете существовали кисло-сульфатные гидротермальные системы. Для оценки возможности развития жизни в таких условиях исследователи из Университет штата Колорадо в Боулдере и Университета Коста-Рики решили изучить схожие среды на Земле.

Наиболее близкие условия поддерживаются в кислотных озёрах, образующихся в кратерах вулканов. Учёные проанализировали пробы, взятые в 2013 и 2017 годах из кратерного озера действующего стратовулкана Поас в Коста-Рике.

Анализ образов озёрной жидкости и донных серных отложений ожидаемо выявил крайне низкое биоразнообразие. Наибольшая часть обнаруженных в образцах микроорганизмов относится к бактериям рода Acidiphilium. С латинского это название дословно переводится как «любящий кислоту». Ранее эти бактерии также обнаруживались в отходах медных и урановых рудников.

Авторы исследования пришли к выводу, что адаптация бактерий к жизни в условиях кислотного вулканического озера показывает, что подобные микроорганизмы в прошлом могли жить и на Марсе. Эти результаты подчёркивают необходимость поиска следов жизни в реликтовых марсианских кислотно-сульфатных гидротермальных системах.