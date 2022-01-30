Анкара, 30 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На укрепление отношений с Бахрейном решительно настроена Турция. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам перед вылетом в Манаму.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

«Убежден, что это подходящий момент для развития турецко-бахрейнских отношений, — цитирует главу турецкой дипломатии Anadolu Ajansı. — Следует добиться того, чтобы 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами стало краеугольным камнем двустороннего сотрудничества. Это будет в интересах всего региона».

По его словам, две страны подписали более 40 протоколов и меморандумов о взаимопонимании с целью расширения и углубления взаимного сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, 29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун заявил, что современная Турция укрепляет свои позиции на международной арене, так как является сильным государством.