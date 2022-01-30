Москва, , 15:54 — REGNUM Леонид Куравлёв — народный артист РСФСР — скончался после остановки сердца, передает ФАН со ссылкой на источник из окружения артиста.

Леонид Куравлёв Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР

У Куравлёва была цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга). Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии.

Похороны пройдут 1 или 2 февраля. Прощание планирется в Центральном доме кинематографистов.

Леонид Куравлёв прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой телёнок» и др.