Орск, Оренбургская область, , 15:54 — REGNUM Жительница Орска Оренбургской области попалась на мошенника-лжеюриста и лишилась денег. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



Ранее неизвестный гражданин позвонил ей и пообещал содействие в оказании юридической помощи. Гражданка перевела ему 9500 рублей, но обещанных услуг так и не дождалась.

Мошенником оказался ранее судимый 41-летний гражданин. По данным полиции, он узнал, что сожителю женщины нужна юридическая помощь, и воспользовался ситуацией.