Париж, , 15:53 — REGNUM Вероятнее всего, чиновники из Франции не станут присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр (ОИ) 2022 года в Пекине. Об этом 30 января сообщил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

«Будет присутствовать на месте министр-делегат по делам спорта Роксана Марасиняну. Это не церемония открытия, но она будет там, чтобы поддерживать наших атлетов во время этих Олимпийских игр. Это еще не решено, мы еще советуемся с нашими европейскими партнерами, но я думаю, что французских представителей скорее всего не будет на открытии игр», — сказал он.

При этом Бон не стал уточнять, имеется ли ввиду скрытый или частичный дипломатический бойкот Олимпиады, против которого ранее выступили власти Франции.

Также он указал, что, по его мнению, «с Китаем нужно проявлять большую жесткость по определенным темам» и давать им достаточно заметные сигналы.

«Большинство европейских стран имеют идентичную стратегию: нулевое или умеренное присутствие, то есть без глав государств или правительств, на церемонии открытия», — добавил госсекретарь МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что тесты на коронавирус у двух хоккеисток женской сборной России, прибывших на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, показали положительный результат.