Москва, , 15:48 — REGNUM Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти женщины после липосакции в частной клинике. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и … области проведет проверку по данному инциденту», — отмечается в сообщении.

Женщина умерла во время пластической операции, по данному факту прокуратура начала проверку.

Девушка 1993 г.р. обратилась в частную клинику для того, чтобы сделать липосакцию. Во время операции ее состояние ухудшилось, но спасти не смогли, она умерла.