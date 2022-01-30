Самара, , 15:45 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пополнился бразильским защитником Фернандо Костанца. Об этом 30 января сообщает пресс-служба команды из Самары.

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Уточняется, что контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитан на 3,5 года и он будет выступат за «Крылья Советов» под 22-м номером

«Фернандо Костанца — талантливый молодой футболист, который добился серьёзного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком «Крыльев», — приводит слова спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко пресс-служба.

Отметим, последней командой Фернандо Костанца был клуб из Тирасполя «Шериф», в составе которого он провел 42 матча, в которых смог забить один1 гол и отдать девять результативных передач.