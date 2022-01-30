Киев, , 15:35 — REGNUM «Энергоатом» — украинская национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) — подключила к энергосистеме 4-й энергоблок Ровенской АЭС. Об этом 30 января сообщается на сайте компании.

Ровенская АЭС. Украина Дьяков Владимир Леонидович

«30 января в 05:45 энергоблок №4 Ровенской АЭС подключили к электросети после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — отмечается в сообщении.

Таким образом, впервые в истории атомной энергетики Украины работают одновременно все 15 энергоблоков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал договор с Westinghouse Electric (США), согласно которому планируется построить 5 энергоблоков Хмельницкой АЭС, общая стоимость — $30 млрд.