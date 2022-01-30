Москва, , 15:34 — REGNUM Актёр Леонид Куравлёв будет похоронен на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Об этом рассказал ТАСС собеседник, знакомый с пожеланиями близких Куравлёва.

Леонид Куравлёв Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975 г. СССР

Планируется, что прощание с актёром пройдёт в Центральном доме кинематографистов. Похороны состоятся 1 или 2 февраля.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в Москве 30 января 2022 года после продолжительной болезни. Актёр скончался в возрасте 85 лет.

Творческая биография Куравлёва насчитывает более 200 ролей в советских и российских фильмах. Актёр сыграл запоминающиеся роли в картинах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Живёт такой парень», «Золотой Телёнок», «Ищите женщину» и многих других известных фильмах.

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