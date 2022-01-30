Ливерпуль, Великобритания, 30 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Колумбийский нападающий футбольного клуба «Порту» Луис Диас перешел в команду «Ливерпуль». Об этом 30 января сообщает пресс-служба ливерпульской команды.

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При этом в ходе переговоров о трансфере 25-летнего футболиста ливерпульскому клубу удалось снизить сумму сделки со €111 млн до €67 млн.

Также указывается, что «Ливерпуля» контракт с игроком рассчитан на пятилетний срок.

Отметим, Луис Диас играет за «Порту» с 2019 года и в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, отличившись в них 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами.