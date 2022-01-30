Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM В Ленинградской области, в одном из поселков Выборгского района 60-летний топ-менеджер публичного акционерного общества «Газпром» Леонид Ш. покончил с собой, оставив предсмертную записку. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные СМИ.

Известно, что Леонид Ш. некоторое время назад сильно травмировал ногу и для восстановления ему пришлось установить аппарат Елизарова. В предсмертной записке сказано, что он не хочет считать себя «обузой» для родственников.

«Марина, Саша, Полина. Меня залечили, не хочу быть инвалидом и обузой. Живите весело и счастливо. <…> Я вас всех очень люблю», — написал Леонид Ш.

У погибшего остались взрослая дочь и сын. По некоторым данным, в 2021 году он развелся с супругой.