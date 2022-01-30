Москва, , 15:20 — REGNUM В ближайшие двое суток снежный циклон «Надя» принесет в столицу РФ Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы достигнут полуметра. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Наступающий североатлантический циклон «будет капризнее предшественницы «Марии» и принесет снега вдвое больше. Уже вечером 30 января погода в Центральной России испортится, регион накроют снеговые тучи, передает РИА Новости.

В ночь на 1 февраля снегопады в мегаполисе усилятся, и за двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы.

Температурный фон при этом превысит многолетнюю норму почти на 9 градусов. 31 января и 1 февраля столбики термометров будут колебаться от 0 до — 5 градусов.