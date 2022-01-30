Лондон, 30 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Французский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Тангай Н’Домбеле попал в сферу интересов команды «Лион». Об этом 30 января сообщил журналист RMC Sport Лоик Танзи на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, лионская команда намерена перехватить 25-летнего футболиста у «Пари Сен-Жермен», который также претендует на игрока.

При этом указывается, что парижский клуб не смог продать достаточное количество своих игроков для приобретения полузащитника.

Отметим, Тангай Н’Домбеле перешел в «Ттоттенхэм» из «Лиона» за €60 млн в 2019 году и в нынешнем сезоне сыграл за лондонскую команду в девяти матчах, в которых отличился одним забитым мячом и одним голевым пасом. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.