Киев, 30 января 2022, 15:11 — REGNUM Анита Ананд — министр национальной обороны Канады — прибыла 30 января с официальным визитом на Украину, где будет находиться два дня, передает пресс-служба оборонного ведомства Украины.
Отмечается, что в Киеве она встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
«С двухдневным визитом на Украину прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. На аэродроме делегацию встречал замминистра обороны Украины Александр Полищук», — отмечается в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.
В программе визита предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым.