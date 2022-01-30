Москва, 30 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Члены экипажа Международной космической станции в настоящее время наибольшее внимание уделяют исследованиям, связанным с изучением влияния космической среды на организм человека. Об этом рассказал космонавт Пётр Дубров в интервью журналу «Русский космос».

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Пётр Дубров в настоящее время находится на борту МКС. Он прибыл на орбитальную станцию в апреле 2021 года.

Космонавт рассказал, что большая часть времени в настоящее время уделяется экспериментам «Пилот-Т» и «Профиклактика-2». В рамках первого эксперимента космонавты выполняют типовые задачи и решают различные тесты. Они делают это с закреплёнными датчиками. которые считывают различные физиологические параметры.

Второй из экспериментов также направлен на изучение влияние условий космоса на физическое состояние. В нём делается акцент на виляние физических нагрузок на общее состояние космонавтов.

«Все эти исследования могут дать полезную информацию для подготовки и проведения полётов как на орбиту, так и к другим телам Солнечной системы», — отметил Дубров.

Он добавил, что новый российский модуль «Наука» пока не используется для проведения экспериментов. Оборудование для этого модуля будет доставлено на МКС в ходе одного из следующих полётов грузовых кораблей «Прогресс МС».