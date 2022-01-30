Париж, , 15:00 — REGNUM Матч 14-го тура французской Лиги 1 между командами «Марсель» и «Лион» будет переигран 1 февраля. Об этом 30 января сообщает L’equipe.

Футбол

При этом проходившая 21 ноября минувшего года встреча между «Марселем» и «Лионом» была прервана арбитрами после того, как болельщик лионской команды бросил бутылку в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета.

В то же время, за этот инцидент президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс был дисквалифицирован на 10 матчей, на пять из которых — условно.

Отметим, в настоящее время в активе «Марселя» 40 очков, что позволяет клуб находиться на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Лиона» 31 очко и одиннадцатая строчка.