Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает, какие действия РФ намерена предпринять в отношении Украины, передает BBC.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас — неопределенность в вопросе намерений РФ на Украине», — отметил он.

По его словам, НАТО не планирует отправлять войска на Украину в случае эскалации, но «будет поставлять Украине вооружение» и введет санкции против РФ.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет готово развернуть дополнительные силы на востоке в случае агрессии РФ против Украины. По его словам, альянс должен быть готов развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных «в качестве предупреждения».