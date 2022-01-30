Владивосток, , 14:47 — REGNUM Российский гроссмейстер Максим Чигаев победил на международном шахматном турнире на Кубок Тигра, проходившем во Владивостоке. Об этом 30 января сообщили в оргкомитете турнира.

Шахматы (сс) ccipeggy

«Второй и решающий день Кубка тигра по быстрым шахматам во Владивостоке подарил зрителям невероятную борьбу, погоню и яркую развязку в виде дополнительного матча за первое место. Победителем турнира стал российский гроссмейстер из Тюмени Максим Чигаев», — приводит слова представителя оргкомитета ТАСС.

При этом отмечается, что после основной трансляции турнира, прошедшего на площадках Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), были проведены мастер-класс и сеансы одновременной игры, а в конце соревнований прошел открытый блиц-турнир его участников со школьниками и студентами — победителями местных детских соревнований и чемпионатов.

Отметим, турнир на Кубок Тигра проходил в период с 28 по 30 января и в нем принимали участие шахматисты из России, Узбекистана и Таджикистана.