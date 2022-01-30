Москва, , 14:45 — REGNUM Леонид Куравлёв — народный артист РСФСР — скончался после остановки сердца. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник из окружения артиста.

Леонид Куравлёв Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР

У Куравлёва была цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга).

Актер ушел из жизни на 86 году жизни вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии.

Похороны пройдут 1 или 2 февраля. Прощание планируют провести в Центральном доме кинематографистов.

Леонид Куравлёв прославился благодаря ролям в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой телёнок» и др.