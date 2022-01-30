Москва, , 14:42 — REGNUM Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что планируется организовать поощрение победителей различных олимпиад среди магистров. Об этом Фальков заявил на встрече президента России Владимира Путина со студентами, кадры которой были показаны сегодня, 30 января, на телеканале «Россия 1».

Валерий Фальков Government.ru

Ранее, на встрече российского лидера со студентами магистратуры Нижегородского государственного университета Максим Емелин предложил поощрять магистров-призеров студенческих олимпиад.

На встрече Путин спросил Фалькова, почему система поощрений победителей олимпиад до сих пор не существует?

«Чего мы жадничаем, Валерий Николаевич?» — спросил Путин.

«Владимир Владимирович, обязательно сделаем», — обещал Фальков.

Позднее министр Фальков заявил, что и раньше министерство не особо жадничало.

«Мы хотим учредить соответствующую стипендию. Она будет достойная, поверьте», — отметил Фальков.